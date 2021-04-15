اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أبريل 2021 10:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يشكر القوات المسلحة على تعقيم المساجد.. ويؤكد: تحمى وتبنى

الخميس، 15 أبريل 2021 10:07 ص
وزير الأوقاف يشكر القوات المسلحة على تعقيم المساجد.. ويؤكد: تحمى وتبنى تعقيم المساجد الكبرى
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه وجميع العاملين بالوزارة يتوجهون بكل الشكر والتقدير للقوات المسلحة الباسلة على دورها في تعقيم المساجد الكبرى، مؤكدًا أن تاريخها عظيم يد تحمي وأخرى تبني.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وزير الأوقاف وجه رسالة إلى جميع المواطنين بأن اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بإجراءات التباعد مطلب شرعي ووطني وصحي وإنساني سواء أكان ذلك داخل المسجد أم خارجه.
 
واستكمالاً لدور القوات المسلحة الوطنى فى مساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، واصلت الإدارات التخصصية القيام بأعمال التطهير والتعقيم للأماكن التى يرتادها الكثير من المواطنين بشكل يومى فى رمضان لتجنب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، وقامت عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لعدد من المساجد الكبرى التى تشهد إقبالاً من المصلين لأداء الشعائر خلال شهر رمضان المعظم حيث تم تطهير وتعقيم الجامع الأزهر ومسجد الحسين ومسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة .
 
وشملت أعمال التطهير والتعقيم الوقائى واجهات المساجد والأرضيات والحوائط ، واستخدمت فى أعمال التطهير والتعقيم المواد الكيميائية المطابقة للمواصفات القياسية بما يحقق أفضل النتائج.
 
يأتى ذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وفى إطار حرص القيادة العامة القوات المسلحة لتطويع كافة إمكانياتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة .

تعقيم المساجد

نظافة المساجد

صلاة التراويح

الاوقاف

اخبار الأوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المساجد تتزين لاستقبال شهر رمضان.. مديريات الأوقاف تطلق حملات تعقيم المساجد للحد من انتشار كورونا.. وتؤكد: الالتزام بالتوجيهات أمر حتمى.. الكمامة والمصلى الشخصى والتباعد أبرز التعليمات لاستمرار فتح المساجد..صور

الأحد، 11 أبريل 2021 04:30 م

حملات لتنظيف وتعقيم المساجد استعدادا لرمضان بالمنوفية وجنوب سيناء.. صور

السبت، 10 أبريل 2021 05:04 م

أوقاف الإسماعيلية تطلق حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد قبل شهر رمضان.. صور

الجمعة، 09 أبريل 2021 12:23 م

"أوقاف القليوبية" تطلق حملة تعقيم للمساجد استعدادا لشهر رمضان المبارك.. صور

الجمعة، 09 أبريل 2021 12:14 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة