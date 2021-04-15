وزيرة التضامن تنعى الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد

كتب مدحت وهبة

نعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي وجميع العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق الذى وافته المنية صباح اليوم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر فقدت قيمة وقامة وطنية كبيرة، كان مدافعًا عن وطنه ومساندًا له بقلمه الذى يشهد له الجميع، بالإضافة إلى دوره الكبير فى نشر الفكر التنويرى.

وتقدمت نيفين القباج بخالص التعازى إلى أسرة الفقيد والأسرة الصحفية، داعية الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.