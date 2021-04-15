اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أبريل 2021 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وداعا الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد.. شارك بالعزاء

الخميس، 15 أبريل 2021 11:29 ص
وداعا الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد.. شارك بالعزاء الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفي صباح اليوم، الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.

كان قد تعرض الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق منذ أيام لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.

مكرم محمد أحمد ولد فى 25/06/1935م فى المنوفية، وهو نقيب الصحفيين المصريين السابق والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.. شارك بالعزاء.


مكرم محمد احمد

الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد

وفاة مكرم محمد أحمد

وفاة مكرم محمد احمد

وفاة الكاتب مكرم محمد احمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة