هل حصلت على لقاح كورونا؟.. تعرف على الأعراض الجانبية وكيفية ظهورها

كتبت إيناس البنا

حتى الآن ربما تكون قد سمعت كل شىء عن الآثار الجانبية للقاح كورونا من التهاب الذراع والحمى والقشعريرة والتعب والصداع والغثيان وغير ذلك، لكن الآثار الجانبية تختلف اعتمادا على اللقاح الذى تحصل عليه.



بعد تناول اللقاح متى تظهر الأعراض

متى تبدأ الآثار الجانبية للقاح كورونا؟

يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إن الآثار الجانبية للقاحين Moderna وPfizer تبدأ فى غضون يوم أو يومين من الحصول على اللقاح، فقد تشعر بالضيق لدرجة أنه يؤثر على قدرتك على القيام بالأنشطة اليومية، مثل التعب الشديد أو المرض مع الحمى للذهاب إلى العمل، لكن يجب أن تهدأ فى غضون أيام قليلة.

يشير مركز السيطرة على الأمراض أيضًا إلى أن الآثار الجانبية للقاح جونسون آند جونسون الذى تم الحصول عليه من جرعة واحدة تشمل الألم والتورم فى موقع الحقن، والتعب، والصداع، وآلام العضلات، والقشعريرة، والحمى، والغثيان.

وعادة ما تبدأ هذه الآثار الجانبية في غضون يوم أو يومين من أخذ الحقنة لكن يجب أن تختفي في غضون أيام قليلة.

ووفقا لتقرير موقع popsugar من المحتمل أن تشعر بصحة بدنية بعد تلقي اللقاح مباشرة، إلا إذا كان لديك رد فعل تحسسي، وهو أمر نادر الحدوث.

ويلاحظ مركز السيطرة على الأمراض أن رد الفعل التحسسى يحدث فى غضون أربع ساعات من الحصول على الحقنة، ويمكن أن يشمل أعراضًا مثل التورم، وإذا كان لديك تاريخ من ردود الفعل التحسسية تجاه اللقاحات الأخرى في الماضي، فتحدث إلى طبيبك حول ما إذا كان يجب عليك الحصول على لقاح COVID أم لا.

هناك رد فعل آخر للقاح وهو ظهور طفح جلدي في موقع الحقن والذي يمكن أن يتورم، أو يسبب الحكة، أو يتحول إلى اللون الأحمر، لكنه يعتبر غير ضار.

كل شخص لديه رد فعل مختلف للقاح

يشعر بعض الناس أنهم مصابون بالأنفلونزا لمدة يوم أو يومين، في حين أن البعض الآخر لا يعانى أى آثار جانبية تقريبًا، لكن حتى إذا لم تكن تعاني من آثار جانبية، فكن مطمئنًا أن اللقاح لا يزال فعالا.

لا يُنصح بشرب الكحول بعد الحصول على لقاح كورونا لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

كما يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالتحدث مع طبيبك لمعرفة ما إذا كان تناول مسكنات الألم مثل الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين أو الأسبرين لتقليل أى إزعاج من الألم بعد الحصول على اللقاح مناسب لك.

بغض النظر عن كل ذلك لا يزال من المهم الحصول على اللقاح عندما يحين دورك لحماية نفسك ليس فقط من دخول المستشفى والوفاة من فيروس كورونا، ولكن أيضًا لحماية من حولك، وعلى الرغم من أن الآثار الجانبية تبدو مزعجة إلا أنها لا تدوم سوى بضعة أيام ولا يمكن مقارنتها بالمرض الشديد الذي يمكن أن ينتج عن الإصابة بـ كورونا.