نيوزويك: خطاب بايدن المرتقب أمام الكونجرس 28 أبريل لن يحضره كل الأعضاء

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية، إن الخطاب المقرر أن يلقيه الرئيس جو بايدن أمام مجلسى الكونجرس فى 28 أبريل، لن يحضره كافة الأعضاء.

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى قد دعت بايدن يوم الثلاثاء الماضى لإلقاء خطاب أمام الكونجرس، بمناسبة بمرور 100 يوما على تولى الحكم، وقالت: "قبل 100 يوما تقريبا، عندما أديت القسم، تعهدت بروح أمل جديد بأن المساعدة فى الطريق. والآن، وبسبب قيادتك التاريخية والتحولية، وصلت المساعدة. وبهذه الروح، أكتب أدعوك لتوجيه خطاب لجلسة مشتركة للكونجرس الأربعاء 28 إبريل لمشاركة رؤيتك للتعامل مع التحديات والفرص فى هذه اللحظة التاريخية".

وبسبب بروتوكولات التباعد الاجتماعى المتبعة فى ظل وباء كورونا، فلن يكون كافة أعضاء الكونجرس حاضرين فى مجلس النواب. حيث سيتم السماح بعدد محدود من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ فى الغرفة أثناء الخطاب، وسيجلس المشرعون فى صالة الزائرين فى الطابق العلوى إلى جانب الجلوس فى طابق مجلس النواب. ولن يتم السماح بحضور الأصدقاء أو أفراد العائلة أو الضيوف لهذا الخطاب.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد ألقى أول خطاب له أمام الكونجرس فى أواخر فبراير 2017. بينما ألقى آخر خطاب عن حالة الاتحاد فى فبراير 2020، قبل أن يتفشى وباء كورونا فى الولايات المتحدة. بينما ألقى الرئيس الأسبق باراك أوباما أول خطاب رئاسى له أمام جلسة مشتركة للكونجرس فى فبراير 2009.