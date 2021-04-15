نقابة الصيادلة تطالب "الصحة" بإعادة النظر فى توزيع تكليف دفعتى 2018 و2019

كتبت آية دعبس

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، خطابا، اليوم الخميس، لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، لطلب إعادة النظر فى توزيع تكليف الصيادلة دفعتى 2018 و2019، نظرا لورود عدة شكاوى من الصيادلة للنقابة بعد ظهور نتيجة تكليفهم .

وأضافت النقابة، فى بيان، أن شكاوى الصيادلة دفعة 2018 و2019 تضمنت عدم تكليف عدد كبير من صيادلة الدفعتين رغم تسجيل بياناتهم بموقع التكليف، إضافة الى تكليف عدد كبير من الصيادلة والصيدلانيات خارج نطاق محافظتهم، وعدم مراعاة ظروفهم.

وطالبت النقابة وزارة الصحة بتوضيح الآلية المتبعة فى توزيع التكليف للصيادلة، ومراعاة ظروف ابناءها والحرص على مستقبلهم، وتلبية مطالب الصيادلة عند التظلمات.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة منذ أيام نتائج حركة تكليف خريجى كليات الصيدلة من دفعتى 2018 و2019، إلا أنها لم تلق قبول لدى الصيادلة، مشيرين إلى أن إجمالى الأعداد التى تم قبولها بالتكليف هو: 11347 صيدليا من إجمالى 34 ألف خريج بالدفعتين.