مياه القليوبية تنظم قافلة توعوية ضمن "حياة كريمة" بشبين القناطر

كتب أحمد حسن

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية ان الشركة نظمت قافلة مائية لاستطلاع رأي أهالي القرى التى شملتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى والوقوف على حل المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة.

واوضح ان الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين، لافتا إلى أنه تم توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحية بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه و سلامتها.

وأشار إلى أن القافلة قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة (حياة كريمة)، موضحا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفه ضمن القرى الأكثر احتياجاً لتطوير الريف المصري، مشيراً إلى أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافله والرد على شكواهم واستفساراتهم والأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التى ستغير وجه الحياة لتلك القرى لتقدم افضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والبيئى والصحى.