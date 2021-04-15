مياه القليوبية تنظم قافلة توعوية ضمن "حياة كريمة" بشبين القناطر

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية ان الشركة نظمت قافلة مائية لاستطلاع رأي أهالي القرى التى شملتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى والوقوف على حل المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة.
واوضح ان الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين، لافتا إلى أنه تم توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحية بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه و سلامتها.
وأشار إلى أن القافلة قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة (حياة كريمة)، موضحا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفه ضمن القرى الأكثر احتياجاً لتطوير الريف المصري، مشيراً إلى أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافله والرد على شكواهم واستفساراتهم والأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التى ستغير وجه الحياة لتلك القرى لتقدم افضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والبيئى والصحى.
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