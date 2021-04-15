اليوم السابع
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مكرم محمد أحمد يتصدر الترند بعد وفاته.. ومغردون: خاض معارك فكرية أمام التطرف

الخميس، 15 أبريل 2021 03:06 م
مكرم محمد أحمد يتصدر الترند بعد وفاته.. ومغردون: خاض معارك فكرية أمام التطرف مكرم محمد احمد
كتب محمد شعلان

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رحل الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، وصحبته أحزان المصريين الذين عبروا عن فقدانهم لوفاة أحد قامات الصحافة في مصر والعالم العربي، واكتست وسائل التواصل الاجتماعى ببرقيات العزاء وسرد بعض المواقف الوطنية والعربية للكاتب الراحل مكرم محمد أحمد.

هاشتاج وفاة مكرم محمد احمد
هاشتاج وفاة مكرم محمد احمد

 

وتصدر هاشتاج باسم "مكرم محمد أحمد" ترند "تويتر" في مصر، وسط عدد كبير من رسائل النعي، فقال مغرد: "للأستاذ مكرم محمد أحمد صديق اليمنيين أثر عميق بتنوير الرأي العام العربي منذ ستينيات القرن العشرين بأهم تطورات جنوب الجزيرة أي اليمن بشطريه فواكب الكفاح المسلح والتحولات الدامية جنوبا والمؤتمرات السياسية والمعارك حامية الوطيس شمالا وأبرزها حصار 70 يوما. رحمه الله وخلد ذكراه".

جانب من التعليقات
جانب من التعليقات

 

نعى الراحل
نعى الراحل

 

وأضاف مغرد ثان: " رحم الله الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد القيمة والقامة الوطنية والصحفية الكبيرة الذي خاض معارك فكرية أمام التطرف وأصحاب الفكر الظلامي ووقف بقلمه أمام بنادق الإرهاب"، ومغرد ثالث: "وفاة الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد عن عمر يناهز 85 عامًا.. ربنا يرحمه يا رب وخالص التعازى للجميع".

دعم الراحل فى مسيرته
دعم الراحل فى مسيرته

 

رسائل نعى مكرم
رسائل نعى مكرم

 

وتحدث مغرد رابع، قائلا: " إن لله وإنا اليه راجعون.. رحل عنا الكاتب الصحفي العربي المهني والمحلل السياسي وشيخ الصحفيين وصاحب الفضل والمواقف. لم يكن مصدر فقط استنير برأيه في كل تحقيقاتي الصحفية بل كان صاحب الفضل علي والداعم الأول لوجودي في مجال الصحافة"

 

ونعى "اليوم السابع"، ببالغ الأسى والحزن الصحفي الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

 

وتوفي، اليوم الخميس، الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.


مكرم محمد أحمد

مكرم محمد

مكرم محمد احمد

أمنية مكرم محمد أحمد

وفاة مكرم محمد أحمد

الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد

الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد

الكاتب الصفحى الكبير مكرم محمد أحمد

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مقالات مكرم محمد أحمد

جنازة مكرم محمد أحمد

عزاء الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد

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