اليوم السابع
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الخميس، 15 أبريل 2021 12:38 م
خالد صلاح
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مقتل 10 من قوات الأمن فى هجوم استهدف قاعدة عسكرية جنوبى أفغانستان

الخميس، 15 أبريل 2021 11:36 ص
مقتل 10 من قوات الأمن فى هجوم استهدف قاعدة عسكرية جنوبى أفغانستان الشرطة الأفغانية
أ ش أ

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أعلنت مصادر محلية في أفغانستان مقتل ما لا يقل عن 10 من قوات الأمن في هجوم شنته حركة (طالبان) واستهدف قاعدة عسكرية في إقليم زابول جنوبي البلاد.
وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الخميس أن الهجوم وقع في منطقة شاهجوي عندما فجرت حركة (طالبان) سيارة مفخخة في القاعدة، ثم اشتبك مسلحون مع قوات الأمن، وما زالت الاشتباكات جارية.
من جانبه، قال عطا جان حقبيان رئيس مجلس الإقليم إن هذه هي القاعدة العسكرية الوحيدة في المنطقة، وتضم حوالي 200 من أفراد الجيش، فيما لم يرد بعد تعليق من طالبان على الهجوم.


أفغانستان

الشرطة الأفغانية

الإرهاب فى أفغانستان

حركة طالبان

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