مقتل 10 من قوات الأمن فى هجوم استهدف قاعدة عسكرية جنوبى أفغانستان

أعلنت مصادر محلية في أفغانستان مقتل ما لا يقل عن 10 من قوات الأمن في هجوم شنته حركة (طالبان) واستهدف قاعدة عسكرية في إقليم زابول جنوبي البلاد.
وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الخميس أن الهجوم وقع في منطقة شاهجوي عندما فجرت حركة (طالبان) سيارة مفخخة في القاعدة، ثم اشتبك مسلحون مع قوات الأمن، وما زالت الاشتباكات جارية.
من جانبه، قال عطا جان حقبيان رئيس مجلس الإقليم إن هذه هي القاعدة العسكرية الوحيدة في المنطقة، وتضم حوالي 200 من أفراد الجيش، فيما لم يرد بعد تعليق من طالبان على الهجوم.
مقتل 10 من قوات الأمن فى هجوم استهدف قاعدة عسكرية جنوبى أفغانستانالخميس، 15 أبريل 2021 11:36 ص
الشرطة الأفغانية
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أعلنت مصادر محلية في أفغانستان مقتل ما لا يقل عن 10 من قوات الأمن في هجوم شنته حركة (طالبان) واستهدف قاعدة عسكرية في إقليم زابول جنوبي البلاد.
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