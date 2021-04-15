اليوم السابع
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مغارة على بابا.. نسرين باعت أملاكها لمستريح البيتكوين وسكنت بالإيجار (فيديو)

الخميس، 15 أبريل 2021 08:03 م
مغارة على بابا.. نسرين باعت أملاكها لمستريح البيتكوين وسكنت بالإيجار (فيديو) الضحية
كتب أحمد حسنى

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مغارة على بابا.. أسرار وكواليس من داخل بئر الاحتيال، بعضها يتسم بالحزن والندم، وأخرى تكتسى بالفقر وفقدان أمل استعادة حقوقه، أبواب يفتحها "اليوم السابع" على مدار 30 حلقة يومية في شهر رمضان، يروى فيها ضحايا النصب كيف ذهب شقى العمر ولم يعد أملاً فى استثمار أموالهم لصناعة حياة أفضل، إلا أنهم وجدوا أن تلك الأحلام لم تعد إلا سراب فى بئر الاحتيال.

"الحلقة الثالثة"

وفى الحلقة الثالثة من برنامج " مغارة على بابا"، تقول نسرين محمد، إحدى ضحايا مستريح البيتكوين، إنها باعت شقتها ميراث والدتها ودفعت كل ما تملك 800 ألف جنيه لمستريح البتكوين".

 

وأضافت ضحية المستريح، "كان معايا عربيتين، كنا قاعدين في تمليك ومعايا شقة باجرها، بعت كل ده ودلوقتى مش عارفة أدفع لاإيجار، ابنى كان المفروض يدخل كلية خاصة معرفتش أدفع المصاريف ودخل كلية بالمجموع بتاعه غصب عنه، حالنا بقى صعب مش عارفين ندبر حتى المصروف اليومى".


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