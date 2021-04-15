مصرع طالب وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الغربى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، انقلاب سيارة على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما نتج عنه وفاة طالب وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى للعلاج.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز شرطة جرجا ووجود متوفى ومصابين، تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد شوقى زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد أسامة طنطاوى، وكيل الفرع، والرائد عزت سليمان، رئيس وحدة مباحث المركز بانقلاب سيارة ومتوفى ومصابين بالطريق الصحراوى الغربى دائرة المركز.

بالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة "ملاكى" قيادة موظف واختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق نتج عن ذلك وفاة طالب 12 سنة ويقيم قنا، وإصابة كل من قائد السيارة، وربة منزل، وطالب، وطفلة 6 سنوات ويقيمون بذات الناحية من مستقلى السيارة "اشتباه كسور وجروح متفرقة بالجسم"، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

بسؤال المصابين قرروا بمضمون ما تقدم تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.