مصرع شابين فى حادث انقلاب "توك توك" بمنطقة الوراق بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شابين مصرعهما نتيجة حادث تصادم وانقلاب توك توك يستقلانه بمنطقة الوراق في الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد مصرع شابين يقيمان بمنطقة الوراق بالجيزة، نتيجة حادث تصادم، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شابين لقيا مصرعهما نتيجة انقلاب توك توك يستقلانه، بسبب حادث تصادم، مما أسفر عن إصابتهما بعدة كسور وجروح، وتم نقلهما إلى المستشفى، إلا أنهما فارقا الحياة، نتيجة تدهور حالتهما الصحية، بسبب الإصابات الشديدة التى لحقت بهما.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجد شبهة جنائية في الحادث، وصرحت النيابة بدفن الجثتين، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.