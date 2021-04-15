اليوم السابع
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خالد صلاح
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مستوطنون بقيادة المتطرف غليك يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

الخميس، 15 أبريل 2021 11:14 ص
مستوطنون بقيادة المتطرف غليك يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قاد المتطرف "يهودا غليك"، اليوم الخميس، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 185 مستوطنا تقدمهم المتطرف غليك اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية داخله.

من جانب أخر قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، إن إدارة سجن "إيشل" تماطل فى تقديم العلاج اللازم للأسير شرحبيل أبو ذريع 49 عاما، من بلدة العيزرية بمدينة القدس، والمحكوم بالسجن الإدارى.

وأوضحت الهيئة فى بيان، أن الأسير أبو ذريع يعانى من عدة أمراض مزمنة، وأشارت إلى أن إدارة المعتقل لا تكترث لحاله، وتكتفى بإعطائه المسكنات وتماطل فى متابعة أوضاعه الصحية الصعبة. 

 


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القدس

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المتطرف غليك

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