مسئول روسى: موسكو لا تحتاج نصائح أمريكية بشأن سياستها فى أفغانستان

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قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ضمير كابولوف، إن موسكو لا تحتاج إلى نصائح أمريكية فيما يخص سياستها في أفغانستان.

وقال كابولوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الخميس تعليقا على تصريح للرئيس الأمريكي، جو بايدن، مفاده أن واشنطن ستدعو الدول الأخرى، بما فيها روسيا، لبذل المزيد من الجهود لدعم أفغانستان - "إننا لا نحتاج إلى نصائح من الخارج بشأن ما يجب أن نعمله، لأن القرارات بهذا الشأن تتخذها القيادة الروسية. ويجري حاليا تقديم هذه المساعدة (لأفغانستان). وهذا أمر معروف للجميع".

ولم يستبعد كابولوف أن تبدأ حركة طالبان هجوما جديدا في أفغانستان بعد قرار واشنطن حول تأجيل مواعيد سحب قواتها من هذا البلد.

وقال "لا يجوز استبعاد ذلك بالكامل، لأننا نشهد هناك الإهمال الواضح من جانب الأمريكيين لالتزاماتهم أمام حركة طالبان وفق الاتفاقية التي تم التوصل إليها العام الماضي. لذلك تظهر لدى حركة طالبان هذه الفرصة"