"محمد مبروك" قصة ضابط فضح الإخوان.. بعد ظهوره فى مسلسل الاختيار 2

كتب محمود عبد الراضي

ظهر فى مسلسل "الاختيار 2" بالحلقة الثانية النجم إياد نصار الذي يجسد شخصية الشهيد البطل محمد مبروك، الذي سيظل الاسم الذي يؤرق جماعة الإخوان.

محمد مبروك ليس ضابطًا عاديًا، وإنما كان ضابطا من طراز خاص، فقد فضح جماعة الإخوان، وأحبط مخططاتهم وشارك في القبض على قياداتهم.

في 18 نوفمبر 2013 اغتالت يد الإرهاب الشهيد المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، أثناء مروره بالسيارة التى يستقلها بشارع نجاتى فى مدينة نصر، حيث أطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاهه مما أدى إلى استشهاده، حتى يتخلصوا من "مبروك" ذلك الضابط الذى فضح مؤامراتهم الخبيثة.

ارتبط اسم الشهيد "مبروك" بالعديد من الأحداث المهمة التى وقعت داخل البلاد فهو الذى سطر محضر تحرياته المؤرخ فى 9 يناير 2011، حول اجتماع قيادات الإخوان للتنسيق لأحداث العنف التى وقعت بعد أحداث ثورة 25 يناير والتى خدع بها الكثيرون من أبناء الوطن المحبين لوطنهم.

"محمد اتولى ملف جماعة الإخوان من زمان قبل ثورة يناير ولما مسك الإخوان الحكم قرروا نقله إلى 6 أكتوبر حتى يبعدوه عن جهاز أمن الدولة، لأنه كان قوى في شغله جدا ولكنه في يوم 30 يونيو وهو يوم عزل مرسى صدر له قرار من وزير الداخلية بعودته مرة أخرى إلى الجهاز بمدينة نصر"، هكذا تحدثت زوجة الشهيد البطل، في تصريحات سابقة لليوم السابع.

واستكملت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON، والتى تحمل اسم "رد فعل" حيث يعود الضابط زكريا – كريم عبد العزيز - إلى منزله ليظهر مشهد حلف عدلى منصور يمين رئاسة الجمهورية، ويلتقى زكريا زوجته نادية – إنجى المقدم – التى تعاتبه على انشغاله عنها طوال الوقت ولكنها تلتمس له العذر بسبب طبية عمله والمرحلة الحرجة التي تمر بها البلد.

يظهر الضابط مبروك – إياد نصار – في مبنى الأمن الوطنى، ويقابل اللواء الذى يجسد دوره رياض الخولى، ويتم الكشف أن مبروك كان ضابطا في الأمن الوطنى وتم نقله وقت حكم الإخوان بسبب ذكائه وخوفهم منه، ليعود مرة أخرى ويتم تكليفه بقضية تخابر الرئيس السابق محمد مرسى، بدأ العمل على جمع المعلومات والتحريات اللازمة في القضية، ويأتى زكريا ويقابله ويرحب بعودته إلى الجهاز مرة أخرى.

المشهد يذهب إلى اعتصام رابعة العدوية واتفاق عناصر الإخوان بقيادة الشيخ همام عطية – محمد علاء - على الجهاد وحرق الكنائس والقيام بالعمليات الإرهابية داخل القاهرة وليس في سيناء، كما يتفقوا على الاغتيالات لعناصر الشرطة.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.