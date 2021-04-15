محكمة عسكرية لبنانية تدين 16 فلسطينيا بارتكاب جرائم إرهابية

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية أحكاما بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق 15 شخصا، والسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات بحق شخص آخر، وجميعهم يحملون الجنسية الفلسطينية، وذلك لإدانتهم بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحاده أدانت المتهمين بارتكاب جرائم الانتماء الى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية، وتصميم وتصنيع دوائر إلكترونية في هذا الإطار تستخدم في تفجير العبوات الناسفة وإطلاق صواريخ، وإقدامهم على الاعتداء على أمن الدولة اللبنانية وإثارة النعرات الطائفية والحض على الاقتتال، وتزوير مستندات رسمية وخاصة تسهيلا لتنقلاتهم.
محكمة عسكرية لبنانية تدين 16 فلسطينيا بارتكاب جرائم إرهابيةالخميس، 15 أبريل 2021 02:00 م
القوات اللبنانية - أرشيفية
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أصدرت محكمة عسكرية لبنانية أحكاما بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق 15 شخصا، والسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات بحق شخص آخر، وجميعهم يحملون الجنسية الفلسطينية، وذلك لإدانتهم بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها.
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