مبعوث روسى: طالبان قد تشن هجوما عقب قرار أمريكا بتأجيل سحب قواتها من أفغانستان

موسكو (أ ش أ)

قال مبعوث الرئيس الروسى إلى أفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الخميس، إن موسكو لا تستبعد أن تشن حركة طالبان هجوما عقب قرار أمريكا بتأجيل سحب القوات من أفغانستان.

وأضاف الدبلوماسى الروسى، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن واشنطن لم تف بالتزاماتها تجاه طالبان بموجب اتفاق تم التوصل إليه العام الماضى.

وشدد كابولوف على أن موسكو ترغب فى تجنب حدوث هذا السيناريو، قائلًا "بالنسبة لنا، لا يعد تأخر القوات الأمريكية فى الانسحاب من أفغانستان أمرًا ذا أهمية كبيرة، ولكن عملية السلام في أفغانستان أولوية بالنسبة لنا".

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أمس الأربعاء، أن القوات الأمريكية ستبدأ الانسحاب من أفغانستان بحلول الأول من مايو المقبل وتستمر عملية الانسحاب حتى 11 سبتمبر المقبل.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، وقعت على اتفاقية سلام مع طالبان فى 29 فبراير عام 2020، وبموجب الاتفاق، تعهدت واشنطن وحلفاؤها وقوات التحالف بسحب جميع قواتهم من أفغانستان فى غضون 14 شهرًا.