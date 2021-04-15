ما هو منظار المفصل وكيف يسهم فى تشخيص الإصابة بمشاكل المفاصل والأنسجة؟

كتبت فاطمة خليل

منظار المفصل هو إجراء جراحي يسمح للطبيب بالنظر داخل مفاصلك، يستخدم الطبيب أداة عرض رقيقة تسمى المنظار، يسمح للطبيب برؤية أسطح المفاصل والأنسجة القاسية التي تغطي أطراف العظام (الغضاريف) وتغطيها يمكن للطبيب أيضًا رؤية الأنسجة الرخوة المحيطة، مثل الأنسجة التي تربط العظام بالعظام (الأربطة)، من خلال "سلسلة "اطمن على نفسك"، نتعرف على أسباب إجراء منظار المفصل وأهميته، وفقاً لموقع "healthlinkbc".





يمكن استخدام منظار المفصل لمعرفة ما إذا كان لديك مشكلة في المفاصل أو لإجراء عملية جراحية لإصلاح مشكلة في المفصل يمكن القيام بذلك أيضًا لإزالة جسم غريب أو مفكوك في المفصل.

يمكن للأطباء أيضًا القيام بذلك لتتبع المرض أو لمعرفة مدى نجاح العلاج، غالبًا ما يتم إجراء تنظير المفصل على الركبة والكتف والكاحل كما يمكن إجراؤها على الورك والكوع والمعصم.





أثناء منظار المفصل، يتم إدخال منظار في مفصلك من خلال شق صغير في الجلد، ويكون المنظار به مصدر ضوء وكاميرا فيديو ملحقة به، يمكن رؤية الصور من الكاميرا على شاشة الفيديو، حيث توفر هذه الصور المكبرة صورة واضحة لمفصلك.

أثناء منظار المفصل يمكن جمع عينة من نسيج المفصل لفحصها وهذا ما يسمى الخزعة إذا لزم الأمر ، سيتم وضع المزيد من الأدوات في مفصلك من خلال شقوق صغيرة أخرى.

مثل الجراحة المفتوحة (التي يتم إجراؤها باستخدام شق أكبر)، يسمح منظار المفصل لطبيبك بمعرفة ما هو الخطأ في مفصلك. ولكن بالمقارنة مع الجراحة المفتوحة ، فإن تنظير المفصل عادة:

-أقل ألماً.

-يتيح لك التعافي سريعًا، اعتمادًا على ما تم إنجازه.

-يمكن إجراؤه في عيادة الطبيب دون الحاجة إلى المبيت في المستشفى.

أسباب إجراء منظار المفصل



-تقييم وتشخيص مشكلة المفاصل عندما لا يعطي الفحص البدني والاختبارات الأخرى نتيجة واضحة قد تشمل هذه الاختبارات الأشعة السينية أو اختبارات الدم أو الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

-إجراء عملية جراحية لإصلاح مشكلة المفاصل.

يمكن استخدامه أثناء الجراحة من أجل:

-حلق أنسجة العظام لإزالة رواسب الكالسيوم أو النتوءات العظمية.

-إصلاح أو تقليم الأنسجة الرخوة ، مثل الأربطة أو الأوتار أو الغضروف.

-قطع الأربطة للمساعدة في تخفيف تيبس المفصل. يمكن أيضًا إصلاحها أو إعادة بنائها.

-جمع عينة من نسيج المفصل أو سائل المفصل (السائل الزليلي) للاختبار (خزعة).

-إزالة النسيج الندبي أو منطقة بطانة المفصل (الغشاء الزليلي) المتورمة.