مايك بنس يخضع لجراحة لوضع منظم لضربات القلب

وكالات

خضع نائب الرئيس الأمريكى السابق مايك بنس، لعملية جراحية لوضع جهاز تنظيم ضربات القلب، وقال مكتب بنس، الخميس، إن الجراحة سارت بشكل جيد وأنه من المتوقع أن يتعافى تماماً ويعود إلى النشاط الطبيعي في الأيام المقبلة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.



وكان بنس (61 عاماً)، والذي أطلق مؤخراً مجموعة مناصرة جديدة ووقع صفقة كتاب، قد تم تشخيصه سابقًا بمرض في القلب يسمى كتلة الفرع الأيسر بدون أعراض، وأضاف المكتب، إن بنس عانى خلال الأسبوعين الماضيين، أعراضاً مرتبطة ببطء معدل ضربات القلب وخضع للإجراء في فرجينيا.



ويعتبر بنس مرشحاً محتملاً للرئاسة في عام 2024، إذا رفض الرئيس السابق دونالد ترمب الترشح مرة أخرى، ومن المتوقع أن يلقي أول خطاب عام له منذ تركه منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر في ساوث كارولينا.