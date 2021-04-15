كتكوت بألوان شم النسيم فى شوارع بورسعيد.. والبطة البلدى بـ5 جنيهات.. فيديو

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مع بائع الكتاكيت الملونة، بنطاق حي العرب في محافظة بورسعيد، ومن جانبه قال حسين محمد بائع الكتاكيت، إنه يجول المحافظات المصرية، ويتواجد ببورسعيد في حي العرب مع بعض أقاربه للقيام ببيع الكتاكيت والبط الصغير.
وأضاف "حسين"، أنه يقوم بتلوين الكتاكيت الصغيرة بألوان شم النسيم المبهجة، لأن الأطفال الصغار يحبونها، موضحا أنه يقوم بتلوينها عن طريق "بخاخ" يضع فيها ألوان.
وأشار إلى أنه يقوم ببيع الكتكوت الملون بجنيه واحد فقط، والبلدي ال3 ب10 جنيهات، والبط البلدي ب 5 جنيهات البطة الواحدة.
الكتاكيت الملونه والبط
الكتاكيت في السوق
بائع الكتاكيت الملونه
كتاكيت ملونه ربط
كتاكيت ملونه
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