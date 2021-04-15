اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أبريل 2021 02:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كتكوت بألوان شم النسيم فى شوارع بورسعيد.. والبطة البلدى بـ5 جنيهات.. فيديو

الخميس، 15 أبريل 2021 08:00 م
كتكوت بألوان شم النسيم فى شوارع بورسعيد.. والبطة البلدى بـ5 جنيهات.. فيديو كتكوت بألوان شم النسيم
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مع بائع الكتاكيت الملونة، بنطاق حي العرب في محافظة بورسعيد، ومن جانبه قال حسين محمد بائع الكتاكيت، إنه يجول المحافظات المصرية، ويتواجد ببورسعيد في حي العرب مع بعض أقاربه للقيام ببيع الكتاكيت والبط الصغير.

 
وأضاف "حسين"، أنه يقوم بتلوين الكتاكيت الصغيرة بألوان شم النسيم المبهجة، لأن الأطفال الصغار يحبونها، موضحا أنه يقوم بتلوينها عن طريق "بخاخ" يضع فيها ألوان.
 
وأشار إلى أنه يقوم ببيع الكتكوت الملون بجنيه واحد فقط، والبلدي ال3 ب10 جنيهات، والبط البلدي ب 5 جنيهات البطة الواحدة.
 
 
الكتاكيت الملونه والبط
الكتاكيت الملونه والبط

الكتاكيت في السوق
الكتاكيت في السوق

بائع الكتاكيت الملونه
بائع الكتاكيت الملونه

كتاكيت ملونه ربط
كتاكيت ملونه ربط

كتاكيت ملونه
كتاكيت ملونه

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

حي العرب

شم النسيم

اخبار بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فسيخ من أسماك بحيرة ناصر.. "اليوم السابع" فى جولة بمحلات صناعة وبيع الفسيخ بأسواق أسوان.. اقتصاد كبير لأهالى المحافظة.. رمضان يضرب موسم شم النسيم.. والسياح الأجانب يزورون المحلات للمشاهدة والتذوق فقط .. فيديو

الأربعاء، 07 أبريل 2021 06:04 م

شم النسيم والفسيخ في عيون كورونا.. كاريكاتير ساخر بـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 05:00 م

بعد حفل "المتحدة".. حكيم الأكثر بحثا على جوجل فى شم النسيم

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 01:11 ص

تغير لون مياه البحر فى شم النسيم.. محافظ الإسكندرية: المياه نقية وكنا مستغربين

الإثنين، 20 أبريل 2020 11:20 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة