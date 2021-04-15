كتكوت بألوان شم النسيم فى شوارع بورسعيد.. والبطة البلدى بـ5 جنيهات.. فيديو

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مع بائع الكتاكيت الملونة، بنطاق حي العرب في محافظة بورسعيد،

ومن جانبه قال حسين محمد بائع الكتاكيت، إنه يجول المحافظات المصرية، ويتواجد ببورسعيد في حي العرب مع بعض أقاربه للقيام ببيع الكتاكيت والبط الصغير.