قطار المحاكمات.. الحكم على سيدة المحكمة والمتهم بإخفاء "متحرش المعادى"

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الخميس، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها نظر أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بخلية اللجان النوعية بالمرج، ومحاكمة المتهم بالتستر على متحرش المعادى، والحكم على سيدة المحكمة المتهمة بالتعدى على ضابط.

سيدة المحكمة

تنطق محكمة جنح النزهة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عمرو مختار، بحكمها على مستشارة بهيئة النيابة الإدارية، بتهمة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة".

وكان النائب العام قد قرر إحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضررا ماليا.

محاكمة المتهم بالتستر على متحرش المعادى

تنطق محكمة جنح المعادى، اليوم الخميس، بحكمها على المتهم بالتستر على آخر هتك عرض طفلة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية طفلة المعادى" .

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوى، أمر بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات "محبوس"، حيث تحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

نظر أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بخلية اللجان النوعية بالمرج

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بخلية اللجان النوعية بالمرج.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج، للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين أحدى خلايا اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وحيازة مواد مفرقعة.