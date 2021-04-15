"قبل ما تتجوزى".. 3 فحوصات طبية من ضمنها "الإيدز".. إنفوجراف

ثلاثة فحوصات جديدة أدرجتها وزارة الصحة للمواطنين وبخاصة للفتيات قبل الزواج تشمل فحوصات: الإيدز، الزهري، وفيروس بي، بحيث يمكن إجرائهم فى المستشفيات بشكل سريع للمقبلين على الزواج.

فحوصات زواج الأقارب



وزارة الصحة ذكرت بيان فى صحفى لها أنه تم تخصيص ملف للفحوصات الصحية الخاصة بزواج الأقارب، حيث سيتم ربطها بمجمع الوثائق الحديث بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن تطوير وتنمية الخصائص السكانية للأسرة المصرية.



3 فحوصات طبية قبل الزواج

وأشارت الوزارة، إلى أنه جاري الانتهاء من مراكز صحة وتنمية الأسرة في عدد من مستشفيات التكامل، حيث تشمل تلك المراكز (وحدة صحية، مركز تدريب، مشاغل للسيدات، حضانة للأطفال) وذلك داخل كل مركز صحة وتنمية الأسرة، حيث يضمن ذلك ربط الأم والطفل بالمركز الصحي وتوفير فرص عمل للسيدات من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب السيدات غير العاملات أقل من 35 عامًا لضمان توفير فرص عمل لهمن، بما يساهم في تحسين العائد التنموي.

وقالت الوزارة: بمجرد نجاح تلك المنظومة داخل مركز صحة وتنمية الأسرة سيتم تعميم ذلك النمط على 5000 وحدة صحية ومركز على مستوى الجمهورية بما يضمن دخل ثابت للسيدات غير العاملات ومتابعة صحية دورية.