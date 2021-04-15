اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أبريل 2021 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تنصح رعاياها فى باكستان بمغادرة البلاد عقب احتجاجات مناهضة لباريس

الخميس، 15 أبريل 2021 12:48 م
فرنسا تنصح رعاياها فى باكستان بمغادرة البلاد عقب احتجاجات مناهضة لباريس وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان
إسلام آباد (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصحت السفارة الفرنسية فى باكستان جميع رعاياها وشركاتها، اليوم الخميس، بمغادرة باكستان مؤقتًا عقب اندلاع احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا هذا الأسبوع.
 
وقالت السفارة الفرنسية -فى رسالة الكترونية أرسلتها إلى رعاياها حسبما أوردت صحيفة (دون) الباكستانية- "نظرًا لوجود تهديدات خطيرة للمصالح الفرنسية فى باكستان، ننصح رعايانا والشركات الفرنسية بمغاادرة البلاد مؤقتًا".
 
وذكرت السفارة أن مغادرة البلاد ستتم عن طريق الخطوط الجوية التجارية الموجودة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن مشاعر معادية لفرنسا سادت فى باكستان لأشهر منذ أعربت الحكومة الفرنسية عن دعمها لصحيفة فى نشر صور كاريكاتيرية مسيئة للرسول محمد (ص).
 
واندلعت احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا هذا الأسبوع فى باكستان وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الشرطة، احتجاجًا على اعتقال زعيم حركة "لبيك باكستان" الذى طالب بطرد السفير الفرنسى فى باكستان.
 
وأعلنت باكستان، أمس الأربعاء، أنها ستحظر، وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، الحركة المتطرفة بعد احتجاجات دموية شهدت قتلى وجرحى من الشرطة.
 
وأغلق المحتجون طرقًا رئيسية فى أنحاء البلاد يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين لكن الشرطة تمكنت بحلول مساء أمس الأول الثلاثاء من فض معظم الحشود.

فرنسا

باريس

باكستان

احتجاجات باكستان

احتجاجات ضد فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير داخلية باكستان: الحكومة تقرر حظر حركة "لبيك باكستان" إثر احتجاجات عنيفة

الأربعاء، 14 أبريل 2021 05:00 م

إصابة 7 أشخاص جراء انفجار في معلب لكرة القدم جنوب باكستان

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 07:29 م

باكستان تدعو لضمان توفير اللقاح لكل دول العالم

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 06:00 ص

مصرع 6 أشخاص وإصابة آخر إثر سقوط سيارة بحفرة عميقة شرقى باكستان

الأحد، 11 أبريل 2021 10:00 م

صحفى فرنسى يزعم تلقى صحيفته تهديدات بعد نشر رسم كاريكاتيرى مسيء للنبى محمد

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 10:55 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة