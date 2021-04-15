اليوم السابع
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فرنسا ترفض احتمال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى

الخميس، 15 أبريل 2021 01:25 م
فرنسا ترفض احتمال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبى -أرشيفية
كتب أحمد علوى

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قال وكيل وزارة الخارجية الفرنسية لشؤون الاتحاد الأوروبي، كليمان بون، أنه لا يرى أفقا جديا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى.
 
وأضاف فى بث إذاعة "Radio J"، اليوم الخميس: "يمكن أن تكون علاقاتنا مع أوكرانيا جيدة، ويمكن أن نؤيد أوكرانيا. وهذا ما نعمله في الوضع الصعب الحالي مع روسيا. لكن ذلك لا يعني انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى. ولا أعتقد أنه يوجد هناك أفق جدى لذلك".
 
ومن المتوقع أن يستضيف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غدا الجمعة، في قصر الإليزيه نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

فرنسا

الخارجية الفرنسية

الاتحاد الاوروبى

اخبار العالم

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