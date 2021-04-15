فرنسا ترفض احتمال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى

كتب أحمد علوى

قال وكيل وزارة الخارجية الفرنسية لشؤون الاتحاد الأوروبي، كليمان بون، أنه لا يرى أفقا جديا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى.

وأضاف فى بث إذاعة "Radio J"، اليوم الخميس: "يمكن أن تكون علاقاتنا مع أوكرانيا جيدة، ويمكن أن نؤيد أوكرانيا. وهذا ما نعمله في الوضع الصعب الحالي مع روسيا. لكن ذلك لا يعني انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى. ولا أعتقد أنه يوجد هناك أفق جدى لذلك".

ومن المتوقع أن يستضيف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غدا الجمعة، في قصر الإليزيه نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.