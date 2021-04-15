فحص 50 ألف سيدة منذ بداية مبادرة العناية بصحة الأم والجنين فى الدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فحص حوالى 50 ألف سيدة منذ انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وهى إحدى مبادرات 100 مليون صحة وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى 3 إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة وهى التهاب الكبدىB ومرض نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.

وأوضح مكى، أن المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكى" لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل ما فوق 18 سنة وحالة الجنين واكتشاف عوامل الخطورة التى قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الأمومة والطفولة لمتابعة الحوامل من خلال فريق طبى مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات.

كما أشار وكيل الوزارة، إلى أنه يتم تقديم الخدمة من خلال 350 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظة.

ودعا مكى، جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين. وأضاف أنه فى حالة ثبوت إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقى بروتوكول العلاج اللازم.