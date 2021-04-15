اليوم السابع
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طقس الخليج.. أمطار رعدية في السعودية والبحرين وغائم بالإمارات

الخميس، 15 أبريل 2021 08:00 ص
طقس الخليج.. أمطار رعدية في السعودية والبحرين وغائم بالإمارات طقس الخليج
(وكالات)

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تباينت حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس على منطقة الخليج ، حيث سيكون ممطراً في السعودية والبحرين وغائما في الإمارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها, وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحيانا ومغبرا على بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى غير مستقرا وغالبا غائم مع تساقط أمطار متفرقة أحياناً قد تكون رعدية .

 

 

 


الطقس

السعودية

الإمارات

البحرين

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