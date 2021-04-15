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طريقة حساب قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.. 4 طرق بسيطة لمعرفة الاستهلاك

الخميس، 15 أبريل 2021 07:30 ص
طريقة حساب قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.. 4 طرق بسيطة لمعرفة الاستهلاك عداد كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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4 طرق يتم من خلالها محاسبة مشترك مرفق الكهرباء حسب الاستهلاك الشهرى له، ويتم من خلالها حساب قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، وهناك طرق عديدة سهلة ومبسطة يمكن للمواطن من خلالها حساب قيمة فاتورته، وهناك 4 طرق لحساب فاتورة الكهرباء الشهرية بطريقة سهلة ومبسطة هى كاللآتى:
 
-  الطريقة الأولى
 
استهلاك حتى 100 ك.و.س
 
من خلال شريحتين محاسبة تبدء من صفر حتى 100 ك.و.س
الشريحة الأولى من صفر: 50 ك.و.س بسعر 38 قرشا/ ك.و.س
الشريحة الثانية من 51 : 100 ك.و.س بسعر 48 قرشا /ك.و.س
 
-   الطريقة الثانية
 
استهلاك أكثر من 100 ك.و.س
 
من خلال 3 شرائح محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى 650 ك.و.س
الشريحة الأولى من صفر : 200 ك.و.س بسعر 65 قرشا/ ك.و.س
الشريحة الثانية من 201 : 350 ك.و.س بسعر 96 قرشا/ ك.و.س
الشريحة الثالثة من 351 : 650 ك.و.س بسعر 118 قرشا/ ك.و.س
 
-  الطريقة الثالثة
 
استهلاك أكثر من 650 ك.و.س
 
من خلال شريحة محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى 1000 ك.و.س
-من صفر : 1000 ك.و.س بسعر 118 قرشا /ك.و.س
 
-    الطريقة الرابعة
 
استهلاك أكثر من 1000 ك.و.س
 
من خلال شريحة محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى أكثر من 1000 ك.و.س
 
-من صفر: أكثر من 1000 ك.و.س بسعر 145 قرشا / ك.و.س

الكهرباء

حساب قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية

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