ضبط 122 طن أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى رمضان

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية من ضبط (عدد 5 شركة ومصنع بدون ترخيص بنطاق مديريتى أمن الجيزة والقليوبية.. بمضبوطات بلغت (122,104 طن - 294592 عبوة مواد غذائية "منتهية الصلاحية وبدون ترخيص وبدون بيانات وبدون تسجيل علامة تجارية ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات) بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.

وأثمرت الجهود في مجال الصحة العامة عن ضبط (عدد " 3 مصانع بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية).. بمضبوطات بلغت (15000 كمامة- 7 طن مخلفات بلاستيك- 67,3 طن مواد كيماوية "مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية) بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.

ونجحت الجهود في مجال التفتيش البيئي في ضبط عدد (20) منشأة صناعية (عدم "الحصول على رخصة مزاولة النشاط، وجود شهادات صحية، إرتداء العاملين مهمات الوقاية، توفير وسائل الحماية المدنية، سجل بيئى"- التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة- إنبعاث غبار وأتربة كثيفة)..بنطاق مديرية أمن الدقهلية بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

وتمكت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية من ضبط عدد (71) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد.. بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف تم ضبط عدد (97) قضية (تلويث نهر النيل والمجارى المائية) بالمخالفة لقانونى "حماية نهر النيل - حماية منافع الرى والصرف".. بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (17) وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.. بنطاق المنطقة المركزية.