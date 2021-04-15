ضبط موظف هارب من تنفيذ أحكام قضائية فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر من ضبط موظف عام، مطلوب لتنفيذ أحكام قضائية بخمسة قضايا، بكمين البغدادى شرق الأقصر، وذلك بناء على تعليمات اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، والمقدم شاكر الذهبى مأمور مركز شرطة الأقصر، بضبط الهاربين والمحكوم عليهم بأحكام قضائية لحفظ الأمن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن رئيس نقطة التفتيش بكمين البغدادي، النقيب وليد صلاح، من ضبط موظف عام 49 عاما، مقيم بالمطرية-القاهرة، وبالكشف عليه، تبين أنه صادر بحق المدعو أحكام قضائية بالحبس فى قضايا مختلفة منها تبديد واختلاس، وتم إخطار مأمور المركز بالواقعة، وإحالة المضبوط للنيابة لاتخاذ اللازم.