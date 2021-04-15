ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بمخدر الأيس بأسيوط

أسيوط – فريق المحافظات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، بالتنسيق مع ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، من ضبط تشكيل عصابى تخصص من تجار المواد المخدرة وخاصة مخدر الايس.

كانت معلومات قد وردت للرائد عدنان أبوعقرب مفتش بمنطقة وسط الصعيد للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقام بعرضها على العقيد محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وقامت الإدارة العامة للمخدرات بمنطقة وسط الصعيد برئاسة العميد محمد الضبع رئيس المنطقة، وبالتنسيق مع اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، وبإشراف اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، شنت حملة على تجار المخدرات بأنواعها وتمكنت من ضبط تشكيل عصابى ضم كلا من "محمد . ع . ح" وشهرته أبو مفرج، عاطل ومقيم بقرية بنى صالح القوصية زعيم التشكيل، و"حسن .ع . ح" عاطل، "وأدهم .م. ع" عاطل، و"مصطفى ث. ص" عاطل، ومقيم الزرابى مركز القوصية وبحوزتهم كيلو من مخدر الشابو، و 50جرام حشيش، وميزان حساس، 1420 جنيه، و4 هواتف محمولة، و17 طلقه خرطوش عيار 12امبولات بلاستيكية، ودراجه بدون لوحات.

شارك فى الحملة الأمنية وعملية الضبط العقيد محمد صلاح وكيل المنطقة والنقيب إسلام أبراهيم مفتش بالمنطقة، ورئيس مباحث القوصية الرائد محمد جمال عبدالناصر، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.