ضبط المتهم بقتل مواطن بالشرقية بسبب خلافات مالية

كتب محمود عبد الراضي ـ الشرقية فتحية الديب

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالشرقية وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من بعض الأهالى بالعثور على جثة مجهولة داخل إحدى الأرضى الزراعية بدائرة المركز وبجواره دراجة نارية.

تبين أن الجثة بها عيار نارى، وحضور (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) وتعرفه على الجثة وما قرره أنها لنجله (عامل بمصنع ملابس – مقيم بدائرة المركز) وإتهم (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز ، له معلومات جنائية) بإحداث إصابة نجله التى أودت بحياته إثر حدوث مشاجرة بينهما .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين إختباء المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لخلافات مالية بينهما ، قام على إثرها بإطلاق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية - 8 طلقات من ذات العيار) .