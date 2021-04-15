صلاة التراويح وسط أجواء روحانية فى الساحة الرضوانية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أدى المئات من أبناء محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، صلاة التراويح داخل الساحة الرضوانية الساحة الأشهر فى محافظة الأقصر، وسط أجواء مبهجة من الكبار والأطفال بعودة صلاة التراويح هذا العام.

ومن جانبه، قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه تم أداء صلاة التراويح بالمساجد، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بعلامات التباعد الاجتماعى داخل المساجد.

ويقول الشيخ عبدالله صالح أحمد محمد رضوان، إنه تقوم الساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر برسالة عظيمة فى نشر الدعوة والوعى للدين الإسلامى على خطى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث تنظم داخلها الاحتفاليات طوال العام، ومنها «ليالى رمضانية وإفطار سنوى يجمع الآلاف من المواطنين، وليلة الإسراء والمعراج، وليلة النصف من شعبان، وليلة القدر»، والتى يتجمع ويتوافد عليها أبناء محافظات مصر كافة والمسلمون من مختلف الدول العربية للاستماع للقرآن الكريم والإنشاد الدينى والمدائح المحمدية، ومن أشهر الأطعمة التى تقدم داخل الساحة فى كل المناسبات وللزواج من مختلف أنحاء العالم الإسلامى، «العدس» الشهير بالساحة الرضوانية، والذى يقول عنه أبناء الساحة إنه مصنوع بماء المحبة.

ومن أبرز العادات السنوية المميزة للساحة الرضوانية بالأقصر، قبيل أزمة كورونا، أنها كانت تنظم الساحة الرضوانية لأكبر مائدة إفطار سنوية على مستوى المحافظة، بمناسبة الاحتفال السنوى بليلة السابع والعشرين من رمضان، برعاية الشيخ زين العابدين أحمد رضوان رائد الساحة، ويحضرها الآلاف من الأهالى والقيادات من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث إنه حضرها العام الجارى حوالى 10 آلاف صائم، وتقام المائدة السنوية فى الساحة منذ عشرات السنين، حيث كان يقام منذ عهد العارف بالله الشيخ أحمد رضوان رحمه الله، الذى انتقل إلى رحمة الله عام 1967، وحرص أبناء العائلة وأهالى القرية على استكمال هذا النهج على مر السنين.

وتعتبر الساحة الرضوانية واحدة من أهم الكيانات الدينية بمصر، فقد بنيت من أكثر من 200 سنة، بأيادى سيدى أحمد رضوان الحسنى والذى ينتهى نسبه لسيدنا الحسن ابن الإمام على بن أبى طالب، وبها مسجد بجواره مقام العارف بالله الشيخ أحمد رضوان، ثم قاعة ضيوف وقاعة احتفالات ثم المطعم والسفرة التى تحتوى على ثلاث سفرات كل واحدة منهما 30 مترا، كما تضم استراحات للزائرين المغتربين فى الطابق العلوى حوالى عشرين غرفة.































