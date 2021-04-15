صحيفة بريطانية: ثروة مخترع البيتكوين "المجهول" تصل إلى 60 مليار دولار

كتبت: نهال أبو السعود

يعتقد أن مؤسس عملة البيتكوين المجهول هو أحد أغنى الأشخاص فى العالم، حيث تبلغ ثروته الصافية 44 مليار جنيه إسترليني (حوالي 60 مليار دولار أمريكى) بعد النمو الهائل للعملة فى الأشهر الأخيرة.

وبحسب صحيفة ذا ميرور البريطانية، يقدر أن منشئ المحتوى الذى يعمل تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، زادت ثروته بشكل كبير بعد أن قفزت قيمة البيتكوين 900% خلال 12 شهرًا.

ووفقا لقائمة فوربس جعلت القفزة الأخيرة مبرمج البيتكوين في المرتبة الـ19 لأغنى المليارديرات في العالم.

وتعتبر عملة البيتكوين أول عملة لامركزية في العالم عندما تم تأسيسها في عام 2009 فهي في الأساس عملة رقمية "مستخرجة" باستخدام حسابات معقدة تقوم بها أجهزة الكمبيوتر، ولا يعرف سوى القليل عن مالكها، بخلاف الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو.

ويعتقد البعض أن هذا هو الاسم الرمزي لمجموعة مؤسسي بيتكوين، بينما يجادل آخرون بأنه تم اختراعه من قبل شخص واحد، وقالت ذا ميرور أن الأمر المعروف الآن أن منشئ البيتكوين مازالوا يمتلكون 980 ألف عملة لم يمسها أحد حيث تبلغ حصتهم حوالي 5 % من إجمالي العرض وقد ارتفعت قيمة ذلك بفضل الاهتمام الأخير من جانب شركات مثل تيسلا.

في الأشهر الأخيرة، أطلقت هيئة الرقابة المالية البريطانية FCA حملة على كيفية الإعلان عن العملات المشفرة وسط زيادة في ضخ الأموال في استثمارات على أمل تحقيق مكاسب عالية، وشهد الأداء الممتاز للعملة أيضًا ارتفاعًا في عدد المحتالين الحريصين على الاستفادة من الأشخاص الذين يتطلعون إلى جني الأموال من ارتفاع العملة المشفرة.

وقالت هيئة السلوك المالي: "الاستثمار في الأصول المشفرة، أو الاستثمارات والإقراض المرتبط بها، ينطوي بشكل عام على تحمل مخاطر عالية بأموال المستثمرين"، وأضافت الهيئة أن هذا يعني أيضًا أنه يجب على الأشخاص التأكد من فهمهم لما يستثمرون فيه، والمخاطر المرتبطة بالاستثمار، وأي حماية تنظيمية تنطبق.