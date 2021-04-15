"صحة المنوفية" تضبط واقعة إلقاء نفايات طبية خطرة لمستشفى خاص فى إحدى الترع

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور فيصل جودة، وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، ضبط واقعة إلقاء مستشفى خاص بشبين الكوم مخلفات طبية خطرة على ترعة تقع بين قرية الماى وشبين الكوم، مضيفا أنه تم التنبيه مسبقاً على المستشفى بضرورة اتباع الإجراءات الصحيحة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وتم رفع المخلفات والتى تقدر بنحو 800 كيلو جرام بواسطة رجال وحدة معالجة النفايات للتخلص الآمن منها.

وتابع وكيل الصحة بالمنوفية، في بيان له، أن ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وفى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية، وإحكام الرقابة عليها، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل صحة المنوفية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، وتم تحرير مذكرة مفصلة بتلك الواقعة لعرضها على اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، كما تم تحرير محضر بيئة لإلقاء النفايات الطبية الخطرة فى الطريق العام مما يعرض صحة وحياة المواطنين للخطر.

وأوضح وكيل الوزارة، استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين فى الحملة، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة المنوفية.