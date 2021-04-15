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شاهد صلاة التراويح من مسجد أبو بكر الصديق أقدم وأكبر مساجد الإسماعيلية

الخميس، 15 أبريل 2021 09:30 م
شاهد صلاة التراويح من مسجد أبو بكر الصديق أقدم وأكبر مساجد الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا لصلاة التراويح من مسجد "أبو بكر الصديق"، حيث يعد أشهر وأكبر مساجد محافظة الإسماعيلية، وقبلة المصلين، خاصة فى شهر رمضان، حيث يقع المسجد، فى قلب ميدان الجمهورية، أقدم ميادين المحافظة، وتصل مساحة صحن المسجد إلى 1500 مترًا، ويسع إلى ما يقرب من 5 آلاف مصلى، وتم بناؤه عام 1999

.

وشهدت أول صلاة أقيمت فى مسجد "أبو بكر الصديق"، جنازة الراحل عثمان أحمد عثمان مؤسس شركة المقاولون العرب، المشرفة على إنشاء المسجد، والذى شغل أيضًا منصب وزير الإسكان والتعمير ثلاث مرات، قبل أن يصبح عضوًا في البرلمان المصري.

ويعد مسجد أبو بكر الصديق من أكبر مساجد المحافظة ويتميز بالطرز المعمارية والزخارف الإسلامية الفريدة، ويلقى اهتمام كبير من وزارة الأوقاف فى تطويره وترميمه باستمرار.

وشهد مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية العديد من زيارات كبار مسئولي الدولة، كما شهد مناسبات دينية عديدة وحرصت قيادات الأوقاف والأزهر على زيارته وإلقاء الخطب الدينية وانطلاق القوافل الدعوية من خلاله.

صلاة-التراويح-من-مسجد-أبو-بكر-الصديق-أقدم-وأكبر-مساجد-الإسماعيلية-(1)
 

 

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صلاة-التراويح-من-مسجد-أبو-بكر-الصديق-أقدم-وأكبر-مساجد-الإسماعيلية
 

 


مسجد أبو بكر الصديق

صلاه التراويح

رمضان

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