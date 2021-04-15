اليوم السابع
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شاطئ إيطالى مغطى بأسراب من قناديل البحر يلفت أنظار العلماء.. فيديو

الخميس، 15 أبريل 2021 03:22 م
شاطئ إيطالى مغطى بأسراب من قناديل البحر يلفت أنظار العلماء.. فيديو قناديل البحر -أرشيفية
كتبت: فاطمة شوقى

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شوهدت مجموعة كبيرة من قناديل البحر من النوع "ريزوستوما بولمو" فى ميناء ترييستى، لفتت الصور انتباه العلماء الذين أرجعوا هذه الظاهرة إلى ارتفاع درجات الحرارة.

 
ونشرت صحيفة "لا ناثيون" الكولومبية فيديو يوضح كيف انتشرت أسراب قناديل البحر، ويعتقد الخبراء أن الأسراب وصلت إلى الرصيف بفعل الرياح والتيارات البحرية.
 
وتعتبر إيطاليا أفضل دول أوروبا فى السياحة وتحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث عدد السياح وذلك نظراً لما تتمتع به إيطاليا من مناخ معتدل ومعمار وحضارة تراثية خلابة والتى تنتشر فى كافة البقاع الموجودة داخل دولة إيطاليا، كما تمتلك الدولة أجمل الشواطئ على البحر المتوسط.
 
وتشتهر كذلك إيطاليا بالمطاعم المشهورة عالمياً والوصفات العالمية التي تتميز بها دونا عن غيرها من أهمها الباستا والبيتزا المميزة على مستوى العالم.

ايطاليا

شاطئ ايطاليا

قنديل البحر

ميناء ترييستي

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