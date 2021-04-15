استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الخميس 15-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس الموافق 15-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى 49.01 جنيه للشراء، 52.15 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس الأربعاء كان بـ49.01 جنيه للشراء، 52.13 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل سعره 51.82 جنيه للشراء، 52.22 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:
4.25 جنيه للشراء.
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.
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