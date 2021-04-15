زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مقاطعة "سومطرة الشمالية" فى إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت شدته 5ر5 درجة على مقياس ريختر منطقة "ويست نياس" بمقاطعة "سومطرة الشمالية" في إندونيسيا، دون ورود أنباء فورية عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.
وقال مكتب وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا في مدينة "ميدان" - في بيان نقله راديو "صوت إندونيسيا" اليوم الخميس - إن مركز الزلزال وقع على بعد 133 كيلومترا جنوب غرب بلدة "لحومي" في منطقة "ويست نياس"، وعلى عمق 10 كيلومترات.
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مقاطعة "سومطرة الشمالية" فى إندونيسياالخميس، 15 أبريل 2021 09:09 ص
زلزال - أرشيفية
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ضرب زلزال بلغت شدته 5ر5 درجة على مقياس ريختر منطقة "ويست نياس" بمقاطعة "سومطرة الشمالية" في إندونيسيا، دون ورود أنباء فورية عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.
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