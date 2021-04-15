زراعة القليوبية: نستهدف زراعة 83 ألف فدان ذرة ولدينا 7552 طن أسمدة بالمخازن

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، انطلاق موسم زراعة الذرة بحقول القليوبية بنوعيها، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى المساحات التي تم زراعتها بمحصول الذرة هذا الموسم 500 فدان "أبيض وأصفر"، من إجمالي 83 ألف فدان من المقرر زراعتها هذا الموسم بالمحافظة بأنواعها المختلفة، مشيرا إلى أن المرشدين الزراعين يقومون بحصر الأراضى بشكل دوري ورفعه للجمعيات الزراعية لصرف الأسمدة الخاصة حصول الذرة.

وأضاف "زايد" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم صرف 626 طن أسمدة لبداية الموسم الصيفى إلى جانب توافر 7552 طن أسمدة كرصيد بمخزن الجمعيات الزراعية المنتشرة بنطاق المحافظة استعدادا للزراعة بالموسم الصيفي، موضحا أن هذا الرصيد منعا لوجود أزمة في الأسمدة خلال الموسم الصيفي، والتأكيد على الصرف الدورى للفلاحين.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن الإرشاد الزراعي عمل على توفير تقاوي الذرة بالجمعيات والإدارات الزراعية، مشيرا إلى أن التقاوي الموجودة من السلالات الجيدة طبقا للسياسة الصنفية الواردة من معهد المحاصيل، وأن المديرية تستهدف الخروج بموسم جيد لمحصول الذرة وزيادة الانتاج من خلال تلك الأنواع الجديدة.