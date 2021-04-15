"رى الجيزة" تنتهى من تبطين 122 كم بالترع

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس محمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظتى القاهرة والجيزة، أنه تم تبطين 122 كم ترع حتى الأن ضمن المشروع القومى لتبطين الترع الذى يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية.



وأضاف المهندس محمد عبد السلام، لـ"اليوم السابع"، أن المشروع سيوفر الملايين سنويا على الدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على المياه، حيث سيتم توفير نكاليف تطهير الترع سنويا، مشيرا إلى أنت جارى طرح 45 كم للتبطين بالترع.



وقال مدير رى الجيزة إن المشروع يخدم 99 ألفا و860 فدانا بالمحافظة بتكلفة 880 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم تحقيق المستهدف من المرحلة الأولى للمشروع، وباعتماد المخصصات المالية سيتم الانتهاء من المشروع قبل المدة المحددة.



وكانت وزارة الرى أجرت حصرًا لـ 7 آلاف كيلو متر ترع كمرحلة وتنفيذها على مدار عامين بتكلفة تتجاوز 18 مليار جنيه، حيث سيوفر المشروع 5 مليارات متر مكعب من المياه كما يحقق العدالة فى توزيع المياه للمنتفعين، كما يحقق الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من خلال ترشيد استهلاك المياه والحد من الفواقد التى كانت تذهب فى النقل والتسرب نظرًا لاتساع الترع، كما يقلل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع التى كان يتم تطهيرها من ثلاثة مرات إلى أربعة فى العام، وبعد تبطينها التكلفة التى كانت تصرف فى التطهير والمقدرة بـ 600 مليون جنيه فى العام سوف يتم توفيرها".