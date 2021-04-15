اليوم السابع
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رئيس وزراء العراق يوجه بفتح تحقيق فورى فى اعتداءات أربيل

الخميس، 15 أبريل 2021 10:38 ص
رئيس وزراء العراق يوجه بفتح تحقيق فورى فى اعتداءات أربيل مصطفى الكاظمى
وكالات الأنباء

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وجه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى بفتح تحقيق فورى فى الاعتداءات التى حدثت فى أربيل ومناطق أخرى، وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الخميس، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى، وجه بفتح تحقيق فورى فى الاعتداءات التى حدثت فى أربيل ومناطق أخرى".

وأضاف أن "الكاظمى َأكد أن أمن العراق هو من مسؤولية الحكومة والقوات الأمنية العراقية بكل تشكيلاتها، وأن هذا النوع من الأعمال الارهابية التى تجرى فى شهر رمضان المبارك هدفها زعزعة الأمن" . 

وتابع، أنه "فى الوقت الذى يسطر فيها أبناء العراق فى قواتنا الأمنية أروع الصور فى الدفاع عن هذا الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، يحاول البعض خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار ، وهو أمر مرفوض وسوف يواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقى.

 


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