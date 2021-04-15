اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أبريل 2021 07:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء السوداني يشيد بدور جوبا في إكمال عملية السلام بالسودان

الخميس، 15 أبريل 2021 07:00 ص
رئيس الوزراء السوداني يشيد بدور جوبا في إكمال عملية السلام بالسودان حمدوك
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بالدور الذي تضطلع به وساطة جنوب السودان في إكمال عملية السلام الشامل بالبلاد.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان أن حمدوك التقى مع وفد الوساطة الجنوبية برئاسة ضيو مطوك مقرر الوساطة.

وقال مطوك، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إنهم أطلعوا رئيس مجلس الوزراء على ما تقوم به الوساطة في جوبا للتواصل مع "الحركة الشعبية-شمال" برئاسة عبد العزيز الحلو، لافتا إلى استئناف الحوار بين الحكومة والحركة الشعبية في 24 مايو الجاري.

وأضاف أن الوساطة التقت كذلك عبد الواحد محمد نور رئيس حركة "تحرير السودان" في جوبا، مشيراً إلى رغبته في المساهمة في تحقيق السلام.

وأوضح مقرر الوساطة، أن لقاءهم مع رئيس مجلس الوزراء تطرق لمحور استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي بما في ذلك المجلس التشريعي وتعيين الولاة، وأكد أنهم لمسوا استجابة من رئيس الوزراء في هذا الأمر، ومن جميع المكونات حرصا على استكمال هذه المؤسسات في القريب العاجل.

 


جوبا

السودان

الخرطوم

عبدالله حمدوك

رئيس وزراء السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفير مصر بجوبا يبحث مع وزير شئون الرئاسة الجديد بجنوب السودان تعزيز العلاقات

الأربعاء، 14 أبريل 2021 11:20 م

تطور جديد فى "سد النهضة".. رئيس وزراء السودان يدعو مصر وإثيوبيا لاجتماع قمة

الأربعاء، 14 أبريل 2021 12:00 ص

السودان: فشل مفاوضات سد النهضة سببه إصرار إثيوبيا على عدم تغيير منهجية التفاوض

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:15 م

الصحف المصرية.. السيسى يوجه بوضع كل الإمكانيات تحت أمر السودان.. انطلاق دراما رمضان.. أفضل إنتاجات مسلسلات 2021 فى الشهر الكريم على قنوات المتحدة.. و"التعليم": ضرورة مشاركة طلاب الثانوية فى الاختبارات التجريبية

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 08:41 م

اخبار اقتصاد اليوم .. وزير المالية: تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 05:22 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة