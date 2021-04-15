رئيس الوزراء السوداني يشيد بدور جوبا في إكمال عملية السلام بالسودان

(أ ش أ)

أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بالدور الذي تضطلع به وساطة جنوب السودان في إكمال عملية السلام الشامل بالبلاد.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان أن حمدوك التقى مع وفد الوساطة الجنوبية برئاسة ضيو مطوك مقرر الوساطة.

وقال مطوك، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إنهم أطلعوا رئيس مجلس الوزراء على ما تقوم به الوساطة في جوبا للتواصل مع "الحركة الشعبية-شمال" برئاسة عبد العزيز الحلو، لافتا إلى استئناف الحوار بين الحكومة والحركة الشعبية في 24 مايو الجاري.

وأضاف أن الوساطة التقت كذلك عبد الواحد محمد نور رئيس حركة "تحرير السودان" في جوبا، مشيراً إلى رغبته في المساهمة في تحقيق السلام.

وأوضح مقرر الوساطة، أن لقاءهم مع رئيس مجلس الوزراء تطرق لمحور استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي بما في ذلك المجلس التشريعي وتعيين الولاة، وأكد أنهم لمسوا استجابة من رئيس الوزراء في هذا الأمر، ومن جميع المكونات حرصا على استكمال هذه المؤسسات في القريب العاجل.