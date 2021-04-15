رئيس الحكومة الليبية يؤكد ضرورة خروج كافة المرتزقة من البلاد

كتب : أحمد جمعة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة بعد ظهر اليوم الخميس بالعاصمة الروسية موسكو والوفد المرافق له مباحثات مع رئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين، أكد فيها على دعم روسيا لاستقرار وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وأكد الدبيبة – بحسب بيان صحفى للحكومة الليبية - على ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية وطلب من الجانب الروسي الضغط على شركة فاغنر في هذا الأمر.

وأكد الجانبان على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة.

وفي ملف مكافحة جائحة كورونا اتفق الطرفان على ضرورة التعجيل بتوريد جرعات أخرى من لقاح فايروس كورونا «سبوتنيك-ڤي» لليبيا.

وفيما يخص عمل اللجنة الليبية الروسية المشتركة اتفق الجانبان على تسمية وزير النفط محمد عون كرئيس مشارك للجنة مع نظيره وزير الطاقة الروسي.