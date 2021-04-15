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رئيس إقليم كردستان العراق مستنكرا "تفجير الصدر": قلوبنا مع الضحايا وذويهم

الخميس، 15 أبريل 2021 09:28 م
رئيس إقليم كردستان العراق مستنكرا "تفجير الصدر": قلوبنا مع الضحايا وذويهم رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني
كتب : أحمد جمعة

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استنكر رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بشدة الانفجار الذي وقع اليوم الخميس، في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة العراقية بغداد وراح ضحيته شهداء ومصابون.

وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة له على تويتر: "أدين واستنكر بأشد العبارات العمل الإرهابي والانفجار الذي استهدف اليوم سوقا شعبيا في منطقة الحبيبية في مدينة الصدر شرقي بغداد وأسفر عن سقوط عدد من المواطنين الأبرياء بين شهيد وجريح".

وأضاف: "تغمد الله الشهداء بواسع رحمته والشفاء العاجل للجرحى. قلوبنا مع أهالي الضحايا، نشاركهم الأحزان".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، تفاصيل جديدة عن الانفجار الذي وقع في سوق الحبيبية شرقي العاصمة العراقية بغداد، مشيرةً إلى أنه كان ناجماً عن انفجار في مركبة "نيسان سني" كانت تحمل مواد شديدة الانفجار.

وقالت الخلية في بيان إنه "لاحقاً للخبر السابق والخاص بحادث الانفجار في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد، حيث تواجد في منطقة الحادث خبراء المتفجرات والأدلة الجنائية وجرى الكشف على العجلات المحترقة فيه بشكل تفصيلي وتبين حصول انفجار المركبة أثناء حركتها في منطقة الحبيبية قرب أحد الأسواق الشعبية".


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