رئيسة المفوضية الأوروبية بعد تلقيها لقاح كورونا: التطعيم يساعد فى السيطرة على الوباء

كتب محمد تهامى زكى

أعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن سعادتها بتلقيها الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد – 19"، داعية الجميع أن يتلقوا التطعيم ضد الفيروس، مؤكدة أنه كلما أسرعنا فى التطعيم، كلما أسرعنا فى السيطرة على الوباء.



رئيسة المفوضية الأوروبية

ونشرت أورسولا، عبر حسابها على انستجرام، صورا لها خلال تلقيها اللقاح، صحبتها بتعليق: "بعد أن مررنا 100 مليون لقاح فى الاتحاد الأوروبى، أنا سعيدة جدًا لأننى حصلت على الجرعة الأولى من لقاحCOVID19 اليوم".



أورسولا فون دير لاين

وأضافت أورسولا: "سوف تزداد سرعة التطعيمات مع تسارع عمليات التسليم فى الاتحاد الأوروبى، كلما أسرعنا فى التطعيم، كلما أسرعنا فى السيطرة على الوباء".





من ناحية أخرى، عقد الاتحاد الأوروبى واليابان مشاورات حول الأمن والدفاع عبر الفيديو كونفرنس، وناقشوا على وجه الخصوص التعاون العملياتى للأمن البحرى، بعد التدريبات البحرية المشتركة فى خليج عدن فى أكتوبر 2020 وفى بحر العرب فى فبراير 2021، بالإضافة إلى زيارة ميناء مشترك لجيبوتى فى أكتوبر 2020، عازمون على متابعة تعاونهم لحماية حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحرى من خلال مبادرات التدريب والأنشطة التشغيلية فى البحر، ويهدفون إلى توسيع تعاونهم ليشمل شركاء آخرين فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.

وناقش الاتحاد الأوروبى واليابان بناء القدرات لصالح الشركاء فى جنوب شرق آسيا وأفريقيا، وحددا أوجه التآزر والسبل للتعاون المستقبلى فى هذا المجال، كما ناقشوا تنفيذ الأنشطة فى إطار مشروع الاتحاد الأوروبى "تعزيز التعاون الأمنى فى آسيا ومعها"، الذى يسهل تبادل الخبرات فى مجالات الأمن البحرى ومكافحة الإرهاب والأمن السيبرانى وإدارة الأزمات، كما تناولوا تداعيات الأمراض المعدية على الأمن والدفاع.