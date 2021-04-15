رئاسة "شئون الحرمين": نجحنا فى غسل صحن المطاف ثانى أيام رمضان فى خمس دقائق

إيمان حنا

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام في ثاني أيام الشهر الفضيل بعد صلاة المغرب مباشرة بإنهاء غسل المطاف في وقت قياسى، وفق بيان صحفى لسفارة السعودية.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، أن الإدارة حققت رقما قياسيا في تنظيف صحن المطاف في مدة زمنية مدتها خمس دقائق، حيث كان العمل متواصلاً وبدقة عالية، مشيراً إلى ترحيل 291 طنا من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان، فيما تجاوز عدد العمال 4000 عامل وعاملة، و1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة.

ومن جهة أخرى، تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعملية تطيب حِجر إسماعيل عليه السلام، وفوانيس الحِجر، والشاذروان، والملتزم، والحَجَر الأسود، والركن اليماني، ومقامَ إبراهيم عليه السلام 10مرات يوميًا مقسمة على ثلاث ورديات، وتلمِعها مرة واحدة في اليوم والليلة.

وينفذ تلك المهام 40 عاملًا لجميع أعمال التطهير، و6 مراقبين، و3 مشرفين، وتخصيص 5عمال لأعمال التلميع، بمدة تستغرق20دقيقة.

وتحرص وحدة الطيب والبخور في المسجد الحرام على العناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة تعظيمًا وإجلالاً لبيت الله الحرام، واهتمامًا بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيلاً لهم على أداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، ليزهو برائحة الطيب الزكية.

وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق والسيوفي وبخور كلمنتان، وبخور موركي دبل سوبر، تستهلك يومياً لتطيب بيت الله الحرام وخاصة الكعبة المشرفة و20 تولة للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني والتولة بواقع 12 غراماً , ويعمل في الوحدة أكثر من 10 موظفين.

وتكثف وحدة الطيب والبخور جهودها خلال شهر رمضان المبارك ليتم تغطية العمل في جميع المواقع بالمسجد الحرام ويتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من 60 مبخرة يومياً بواقع 60 كيلوجرامًا من العود.