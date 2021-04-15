حياة كريمة: 1100 مشروع دخل حيز التنفيذ فى القرى التابعة للمبادرة

كتب أحمد عرفة

قال ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن المبادرة تسابق الزمن لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير القرى، حيث يجرى تطوير 51 مركزا تتضمن 1400 قرية في المرحلة الأولى، وهناك 1100 مشروع دخل حيز التنفيذ خلال الفترة الراهنة لتلك القرى.



وأضاف مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، في تصريحات لبرنامج مساء دى أم سى، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكى، على قناة دى أم سى، أنه جرى الانتهاء من تحديد وتوصيف الوضع الراهن للقرى الأكثر فقرا وتحديد المشروعات التي يجرى تنفيذها ودخلنا حيز التنفيذ، موضحًا أن المشروعات الجاهزة للتنفيذ تزيد عن 8 آلاف مشروع.



ولفت مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إلى أن كل المؤسسات وجهات الدولة تسارع الخطى لتسريع عملية التنفيذ وإدراك الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات، موضحا أن تلك المبادرة تساهم في توزيع برامج الحماية المجتمعية، بجانب تدريس الشباب في تلك القرى وتنمية مهاراتهم.