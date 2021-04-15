حصاد 40 فدان قمح بمزرعتى جامعة سوهاج.. صور

سوهاج فريق المحافظات

شارك الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عمال مزرعة الجامعة الجديدة، إفطار ثالث أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد افتتاحه موسم حصاد القمح، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، المحاسب أشرف القاضى القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور محمد عبد الحفيظ عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكلية، وعدد من المهندسين والعاملين.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود العمال المبذولة خلال موسم الحصاد، ودورهم فى زيادة إنتاجية مزارع الجامعة من المحاصيل المختلفة، معبرا عن امتنانه وسعادته بمشاركتهم له طعام الإفطار.

وقال المهندس إسماعيل أحمد مدير المزرعة، إن الجامعة قد بدأت موسم حصاد القمح لأكثر من 40 فدان بمزرعتى الجامعة الجديدة والكوثر، والتى تقدر إنتاجيتهم بما يقرب من 500 إردب من القمح.











