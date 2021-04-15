اليوم السابع
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الخميس، 15 أبريل 2021 02:21 م
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حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل زوجة شقيقه بسبب خلافات عائلية فى المنوفية

الخميس، 15 أبريل 2021 01:02 م
حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل زوجة شقيقه بسبب خلافات عائلية فى المنوفية مدير أمن المنوفية- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل قتل زوجة شقيقه، وذلك نتيجة خلافات عائلية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ولقيت سيدة بقرية صراروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعها علي يد شقيق زوجها وذلك نتيجة خلافات عائلية بينهما، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطاراً من الرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز أشمون، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "ه. ا" 25 عاما، مقيمة بقرية صراوة، مصابة بطعنات نافذة وتوفيت عقب وصولها.

وبالفحص تبين أن القاتل شقيق زوج المجني عليها "م. ا"، وذلك نتيجة خلافات عائلية بينهما، على الفور تم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشر التحقيقات.


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