جنايات بنها تؤجل نظر قضية مقتل موظف بالمعاش فى طوخ لجلسة 15 يونيو

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشار عادل علي ماهر، والمستشار خالد علي إبراهيم، وأمانة سر محمد فرحات، تأجيل نظر قضية قتل "إبراهيم أ ش" موظف بالمعاش، مقيم بقرية الصفا بدائرة مركز شرطة طوخ، على يد "ط إ ط"، 19 عاما، لجلسة 15 يونيو المقبل، لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين كطلب الدفاع، مع استمرار حبس المتهم.

كان اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بلاغ بمقتل "إبراهيم أ ش" موظف بالمعاش، مقيم بقرية الصفا التابعة للوحدة المحلية ببلتان، على يد "ط إ ط"، 19 عاما.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن المجنى عليه تلقى 10 طعنات بالجسد، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية.

وتمكن الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط المتهم وهو عامل يعمل بالأجر، وقام بقتل المجنى عليه وطعنه عدة طعنات بجسده، وتم التحفظ على المتهم.

وأكدت تحريات المباحث حول الواقعة أن المتهم قتل عمدا المجنى عليه بأن عقد العزم وبيت النية على قتله حال مقاومة المجنى عليه له خلال سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى، باستتخدام سلاح أبيض سكين، حيث تربص للمجنى عليه قبالة مسكنه وما أن سنحت له الفرصة هجم عليه وعند سرقته قاوم المجنى عليه فأرداه قتيلا غارقا فى دماءه بـ 10 طعنات بالعنق والجسد.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحريات وشهادة الشهود، حيث أحدث به إصابته بالعنق باستخدام السلام المضبوط بأن قام عقب سقوط المجنى عليه أرضا بدفع رأسه للخلف وإسداء الطعنات بالعنق لإنهاء مقاومته، كما أدلى المتهم بوصف تفصيلى لمكان ارتكاب الواقعة، كما قام بمحاكاة ارتكابه للواقعة تفصيلا على ذات النحو الوارد بأقواله فى التحقيقات.

ثم امرت النيابة بحبس المتهم بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، ذمة التحقيقات، كما قررت بالتصريح بدفن جثة المجنى عليه عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود عيان الواقعة.